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Ляйсан Утяшева высказалась о третьей беременности

Ляйсан Утяшева высказалась о третьей беременности

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева высказалась по поводу третьей беременности. Фото: соцсети В большом интервью изданию «КП» жена шоумена Павла Воли на вопрос журналиста о том, готовы ли они еще одному наследнику, ответила, что планируют.

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