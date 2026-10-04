«Кто это одобрил пять лет назад?» Карлос Сайнс раскритиковал регламент Формулы 1

«Кто это одобрил пять лет назад?» Карлос Сайнс раскритиковал регламент Формулы 1PirelliПилот Williams Карлос Сайнс призвал Формулу 1 и FIA серьезно пересмотреть технический регламент после странного сбоя на машинах на прогревочном круге Гран При Бахрейна в Малайзии.
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