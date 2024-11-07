Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 595 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    ну, вот и вся ассимиляция-интеграция. А уж "культурный обмен" - в полный рост. Вопрос только к нам: а нам-то нужны ..."Пусть посадят, н...
  • Вячеслав Васильев
    Гласность))Самим не смешно?Они имеют бабло и адвокатов-засудят и посадят любого за клевету.Кланы, кравшие у ...
  • Вячеслав Васильев
    к сожалению-наши уголовники-не хозяева жизни ,поверь.диаспоры там очень влияют.Задержан последни...

Задержан последний беглец из Липецкой колонии — Тургун. Какой был план?

Задержан последний беглец из Липецкой колонии — Тургун. Какой был план?

Avia.pro - СМИ Вот и завершилась захватывающая сага о побеге шести «героев» из липецкой колонии, превративших свои «каникулы» в игру в кошки-мышки с полицией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Беседин
С учетом того, за что их посадили однозначно.
Ответить
10 час.
ВИ
Виктория Иванова
Надо было дать высохнуть.😡 И, почему, их держат вместе? Чтобы они и там диаспору создали? Пусть наши уголовники их воспитывают, а они это умеют.
Ответить
7 час.
Вячеслав Васильев
к сожалению-наши уголовники-не хозяева жизни ,поверь.диаспоры там очень влияют.
Ответить
47 мин.

Картина дня

наверх