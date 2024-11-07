Задержан последний беглец из Липецкой колонии — Тургун. Какой был план?

Avia.pro - СМИ Вот и завершилась захватывающая сага о побеге шести «героев» из липецкой колонии, превративших свои «каникулы» в игру в кошки-мышки с полицией.
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