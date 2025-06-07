Боевик ВСУ – о командовании: решившихся уйти с позиций расстреливали из миномета

РЕН ТВ Пленный боевик 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Евенко рассказал, что украинское командование отдавало приказы расстреливать из миномета тех, кто решился покинуть позиции.
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