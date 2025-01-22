Особое поручение Путина: Компаний из недружественных стран ждёт "переезд"

Президент России поручил обеспечить возможность "переезда" бизнеса из недружественных странВ РБК узнали от своих источников, что в декабре прошлого года Владимир Путин поручил правительству обеспечить возможность редомициляции компаний, зарегистрированных в недружественных странах.