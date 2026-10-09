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Регионы России

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Минсельхоз предложил предельные цены на зерно и расширяет субсидии на транспортировку

Минсельхоз предложил предельные цены на зерно и расширяет субсидии на транспортировку

Минсельхоз России подготовил проект приказа о введении предельных минимальных и максимальных цен на зерно для закупочных и товарных интервенций на период с 1 ноября 2026 года по 30 июня 2027 года.

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