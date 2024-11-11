Новосибирские ученые запечатлели антихвост яркой кометы Цзыцзиньшань-ATLAS

Комету можно наблюдать с помощью биноклей и телескопов в Северном полушарии до конца декабря. Она видна сразу же после заката Солнца в созвездии Змееносца, сообщает заведующая учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ Альфия Нестеренко.