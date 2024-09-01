Одна привычка увеличивает тревожность

В последние годы тревожность и психические расстройства становятся все более распространенными. Кардиолог Ольга Бокерия подчеркивает, что одной из причин этого является утренняя привычка многих людей – брать в руки мобильный телефон сразу после пробуждения.
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