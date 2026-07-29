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Царьград

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Skillbox выявил: 60% русских хотят сменить карьеру через обучение

Skillbox выявил: 60% русских хотят сменить карьеру через обучение

Большинство русских учатся ради карьерных изменений и расширения кругозора. В 2022 году исследование от «КИОН Строки» и Skillbox показало, что 60% респондентов выбирают новую профессию, а 58% стремятся освоить искусственный интеллект.

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