Skillbox выявил: 60% русских хотят сменить карьеру через обучение

Большинство русских учатся ради карьерных изменений и расширения кругозора. В 2022 году исследование от «КИОН Строки» и Skillbox показало, что 60% респондентов выбирают новую профессию, а 58% стремятся освоить искусственный интеллект.
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