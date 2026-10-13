Саудовская Аравия: силы коалиции под руководством Саудовской Аравии объявили, что они перехватили и уничтожили ракеты, выпущенные базирующимися в Йемене повстанцами-хуситами в направлении Эр-Рияда, провинция Эр-Рияд, и мухафазы Хамис-Мушаит, провинция Асир, 12 октября и в начале 13 октября.