Рогов: ВС РФ прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового на два километра

Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил в Telegram, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового на два километра.