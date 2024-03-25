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  • tsan tsan
    При всём уважении к Рогову, но ему следовало бы помолчать и не соваться с своими фантазиями. Надо же, бедненьких тадж...Рогов: Киев мог и...
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Рогов: ВС РФ прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового на два километра

Рогов: ВС РФ прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового на два километра

Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил в Telegram, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового на два километра.

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