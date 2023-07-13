Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Крымчанам будут приходить на телефон «неприятные» сообщения

Крымчанам будут приходить на телефон «неприятные» сообщения

УФНС России по Республике Крым напоминает о возможности получать информацию о наличии налоговой задолженности с помощью смс–сообщений или электронной почты при условии получения Согласия налогоплательщика на такое информирование в письменной форме.

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