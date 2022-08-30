РАКУШКИ И МОЛЛЮСКИ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ

Гуляя по берегу Чёрного и Азовского морей, задумывались ли вы, что за ракушки и моллюски у вас под ногами? Как появилась черноморская рапана, какую угрозу она представляет для фауны Чёрного моря и можно ли с ней бороться? Кто из моллюсков эндемик, а кто является вселенцем? Вымирание моллюсков — естественный процесс или следствие деятельности человека? Об этом и многом другом беседуем на берегу моря с Павлом Фроловым, палеонтологом, старшим научным сотрудником лаборатории стратиграфии четвертичного периода Геологического института РАН.