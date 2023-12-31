Анастасия Никита: "Пусть добрый Господь будет присутствовать в вашем доме, и на вашем пути"

Анастасия Никита, борец в стиле вольной борьбы обратилась с поздравлениями к читателям Noi.md . "По случаю зимних праздников я хочу пожелать вам, прежде всего, мира в вашем доме, в вашей семье, в ваших душах, и пусть добрый Господь будет присутствовать в вашем доме, так и на вашем пути", - сказала спортсменка.