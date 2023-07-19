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Временные задержки в расписании поездов через «Курьяново» вызваны остановкой состава

Как сообщили сегодня на официальном Telegram-канале Московской железной дороги, пригородный поезд №7416 «Подольск-Нахабино» остановился по техническим причинам на станции «Москва-Пассажирская-Курская», в связи с этим другие поезда задержатся.

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