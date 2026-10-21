КУРСК, 21 октября. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем (БПС) 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" вычислили подразделения ВСУ в лесополосе Сумской области и уничтожили украинских боевиков при попытке ротации.
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