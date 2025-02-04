Певица Юлия Проскурякова вышла в свет в мини-платье

Жена композитора Игоря Николаева появилась на красной дорожке в мини-платье. Певица Юлия Проскурякова приехала на премьеру фильма "Сент-Экзюпери" в московский кинотеатр и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.
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