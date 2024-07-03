Медленное превращение: 7 тревожных сигналов начавшейся деградации личности Алёна ЮрьеваЧасто ли вы ощущаете, что ваша жизнь застряла на месте? Важно знать, какие признаки могут указывать на то, что вы начинаете деградировать как личность.