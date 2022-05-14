iXBT.com

22 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Что, новый ангар для "полётов" построили?  Или новый мультик состряпали?  😄NASA в августе от...
  • Александр
    От мощной экономики осталась одна хитрожопость. Компоненты есть. А вот руки только загребать научились.«Ростех» и другие...
  • leonid
    Уже не знают как сдуреть с этими смартфонами. Лишь бы привлечь покупателей.Смартфон с экрано...

Дмитрий Рогозин считает, что принимать решение по перекрестным полетам к МКС пока преждевременно, хотя NASA рассчитывало получить ответ на этот вопрос к середине мая

Дмитрий Рогозин считает, что принимать решение по перекрестным полетам к МКС пока преждевременно, хотя NASA рассчитывало получить ответ на этот вопрос к середине мая

В конце апреля руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что NASA ждет ответ России по перекрестным полетам к МКС в середине мая, от него зависит, войдет ли Анна Кикина в состав экипажа Crew-5.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх