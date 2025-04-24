ВТБ в 2025 году: Новые кредиты и дебетовые карты с овердрафтом

Банк ВТБ планирует в 2025 году ввести кредиты до зарплаты и дебетовые карты с овердрафтом. Заместитель председателя правления Георгий Горшков подчеркнул, что банк не намерен входить в рынок микрокредитования с высокими ставками.
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