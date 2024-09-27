Уполномоченный в Хабаровском крае будет принимать участие в рейдах и профилактических визитах на транспорте

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, а также эффективности при выявлении, предупреждении и раскрытии преступлений в указанной сфере, проведенном Хабаровской транспортной прокуратурой.