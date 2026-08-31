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Царьград

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Эксперты раскрыли реальные расходы на утилизацию солнечных панелей

Эксперты раскрыли реальные расходы на утилизацию солнечных панелей

Солнечные панели через 25-30 лет требуют утилизации, что обходится в 10-20% от стоимости новой панели.

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