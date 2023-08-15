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Марк Уэббер: «Думаю, помешать Ферстаппену выиграть в Зандворте могут только проблемы с надежностью машины»

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер поделился мнением о выступлении Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.

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