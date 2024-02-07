Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Нужно ли России членство в ВОЗ — министр Мурашко считает, что да, но эксперты с ним не согласны

Нужно ли России членство в ВОЗ — министр Мурашко считает, что да, но эксперты с ним не согласны

В свете происходящего многие уже давно говорят, что России необходимо по полной программе избавляться от зависимости от ряда международных структур, либо ничего не дающих, либо наносящих вред своими действиями нашей стране.

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Комментарии
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Светлана Соловьева
Убрать такого министра из здравоохранения и отправить на пенсию.
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