Нужно ли России членство в ВОЗ — министр Мурашко считает, что да, но эксперты с ним не согласны

В свете происходящего многие уже давно говорят, что России необходимо по полной программе избавляться от зависимости от ряда международных структур, либо ничего не дающих, либо наносящих вред своими действиями нашей стране.
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