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«Ему нужно перестать гнаться за идеалом». Браун встал на защиту Норриса

«Ему нужно перестать гнаться за идеалом». Браун встал на защиту Норриса

McLarenГенеральный директор McLaren Зак Браун решительно встал на защиту Ландо Норриса после заявлений чемпиона мира Ф1 1980 года Алана Джонса, который назвал британца «психологически слабым» и выразил уверенность, что Оскар Пиастри ментально переиграл своего напарника.

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