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Шукшина призвала россиян мстить критикующим Россию звездам

Шукшина призвала россиян мстить критикующим Россию звездам

Актриса Мария Шукшина в своем Telegram призвала россиян наказывать всех артистов и представителей шоу-бизнеса, которые в публичном пространстве делали нелестные высказывания о России, обратившись по этому вопросу в правоохранительные органы.

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