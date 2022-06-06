Шукшина призвала россиян мстить критикующим Россию звездам

Актриса Мария Шукшина в своем Telegram призвала россиян наказывать всех артистов и представителей шоу-бизнеса, которые в публичном пространстве делали нелестные высказывания о России, обратившись по этому вопросу в правоохранительные органы.
Актриса Мария Шукшина в своем Telegram призвала россиян наказывать всех артистов и представителей шоу-бизнеса, которые в публичном пространстве делали нелестные высказывания о России, обратившись по этому вопросу в правоохранительные органы.
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