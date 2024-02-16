Бастрыкин поручил возбудить дело после дебоша экс-генерала ФТС в Калининграде

ТАСС/Валерий Шарифулин Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после тог, как бывший начальник Главного управления тылового обеспечения ФТС России генерал-лейтенант Олег Завгородний устроил дебош в Калининграде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии