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Бастрыкин поручил возбудить дело после дебоша экс-генерала ФТС в Калининграде

Бастрыкин поручил возбудить дело после дебоша экс-генерала ФТС в Калининграде

ТАСС/Валерий Шарифулин Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после тог, как бывший начальник Главного управления тылового обеспечения ФТС России генерал-лейтенант Олег Завгородний устроил дебош в Калининграде.

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