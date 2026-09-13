Air France сняли Путина в отеле Нью-Дели во время саммита БРИКС

Бортпроводники Air France замечены за фотографированием президента России Владимира Путина в отеле Нью-Дели во время его визита на саммит БРИКС с 11 по 13 сентября.
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