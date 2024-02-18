Костомаров ставит на ноги других

Чемпион, который перенес тяжелейшую болезнь и буквально научился ходить и жить заново, хочет. Роман Костомаров с Александром Кусакиным (чемпионом мира по парафридайвингу) и учениками «Школы ходьбы на протезах» Владимир Гердо/ТАСС Чемпион, который перенес тяжелейшую болезнь и буквально научился ходить и жить заново, хочет помогать тем, кто столкнулся с потерей конечностей.