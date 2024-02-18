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Костомаров ставит на ноги других

Костомаров ставит на ноги других

Чемпион, который перенес тяжелейшую болезнь и буквально научился ходить и жить заново, хочет. Роман Костомаров с Александром Кусакиным (чемпионом мира по парафридайвингу) и учениками «Школы ходьбы на протезах» Владимир Гердо/ТАСС Чемпион, который перенес тяжелейшую болезнь и буквально научился ходить и жить заново, хочет помогать тем, кто столкнулся с потерей конечностей.

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