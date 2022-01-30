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Рик Карлайл – о видео-трибьюте от «Мэверикс»: «Я совсем не ожидал такого»

«Мэверикс» перед началом встречи регулярного чемпионата против «Индианы» (132:105) представили трибьют-видео в честь главного тренера «Пэйсерс» Рика Карлайла.

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