В Краснодарском крае сотрудники МЧС России получили награды и современную пожарно-спасательную технику

В преддверии Дня Спасателя в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю состоялась церемония вручения сотрудникам чрезвычайного ведомства высоких наград Российской Федерации, а также передача новых образцов пожарно-спасательной техники.
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