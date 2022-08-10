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Подсветку зданий в Испании отключат из-за дефицита энергоресурсов

Выключать свет на ночь сейчас советуют по всей Европе. Мировые столицы погружаются во мрак. В попытках сэкономить власти беспощадны - вместо исторических дворцов толпы разочарованных туристов при лунном свете увидят лишь их блеклые очертания.

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