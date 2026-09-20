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Татар-информ

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Виноградов назвал особенности выборов в Татарстане

Виноградов назвал особенности выборов в Татарстане

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов назвал особенности проведения выборов в Госдуму в Татарстане на пресс-конференции.

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