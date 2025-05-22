В парке «Северное Тушино» на подводной лодке покажут фильмы о казаках

24 мая парк “Северное Тушино” и музей военно-морского флота в рамках проекта “Фолк-перезагрузка” приглашает всех желающих на бесплатные кинопоказы, которые пройдут на подводной лодке Б-396 “Новосибирский комсомолец”.
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