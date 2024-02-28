Головин занимает 3-е место в опросе за лучшего игрока «Монако» в феврале. Лидирует Минамино

На данный момент российский хавбек набрал 5% голосов, у него один гол в 4 матчах в уходящем месяце. Лидирует Такуми Минамино с 78% - в 5 играх на счету полузащитника один мяч и одна голевая передача за монегасков.
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