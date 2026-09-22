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Политнавигатор

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Генерал СБУ не верит, что по главному кабинету спецслужбы ударил русский дрон

Генерал СБУ не верит, что по главному кабинету спецслужбы ударил русский дрон

Версию о якобы российском дроне, угодившем прямо в кабинет главы СБУ, не должна быть единственной. Об этом в эфире видеоканала ProUA заявил экс-начальник главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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