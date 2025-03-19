Когда любовь приходит вновь: как ребенку адаптироваться к новому партнеру родителя

Развод или расставание — это стрессовая ситуация не только для взрослых, но и для детей. Когда один из родителей находит нового партнера, это может вызвать у ребенка множество эмоций, от радости до тревоги и даже ревности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии