Мутация птичьего гриппа H5 угрожает новой пандемией - ученые бьют тревогу

Вирусы птичьего гриппа H5 очень быстро мутируют и заражают уже млекопитающих.Новый глобальный обзор показывает, как быстро эволюционирующие Вирусы птичьего гриппа H5 слишком быстро эволюционируют, заражая все новые виды, в том числе млекопитающих.
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