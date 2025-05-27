Мутация птичьего гриппа H5 угрожает новой пандемией - ученые бьют тревогу

Вирусы птичьего гриппа H5 очень быстро мутируют и заражают уже млекопитающих.Новый глобальный обзор показывает, как быстро эволюционирующие Вирусы птичьего гриппа H5 слишком быстро эволюционируют, заражая все новые виды, в том числе млекопитающих.