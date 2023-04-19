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Ничушкин в 1-м матче с «Сиэтлом»: 3 броска, 1 потеря и «минус 2» за 20:38

«Колорадо» уступил «Кракену» (1:3) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1).  Форвард провел на льду 20 минут 38 секунд (2:35 – в большинстве, 2:17 – в меньшинстве, полезность «минус 2»).

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