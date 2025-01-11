Царьград Petrov Sergey/Globallookpress В России прикроют все "шопы" и "лаунжи"? Новый жёсткий закон сведёт на нет порочную моду, заметил Алексей Канаев.
В России прикроют все "шопы" и "лаунжи"? Жёсткий закон сведёт на нет порочную моду
Комментарии
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Наталия
И без медкомиссии ясно, что широкое использование иностранных словечек является следствием наличия а субъекта комплекса собственной неполноценности и всеобъемлющего преклонения перед Западом. Им кажется, что так они выглядят умнее и, как сейчас говорят, круче.
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11 час.
Владимир Алтайцев
слово shop на немецком языке читается как жоп. а мне не хочется заходить в жопу.
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8 час.
TB
TYuButenko Butenko
полностью согласна с авторами законопроекта.
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7 час.
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