В России прикроют все "шопы" и "лаунжи"? Жёсткий закон сведёт на нет порочную моду

Наталия

И без медкомиссии ясно, что широкое использование иностранных словечек является следствием наличия а субъекта комплекса собственной неполноценности и всеобъемлющего преклонения перед Западом. Им кажется, что так они выглядят умнее и, как сейчас говорят, круче.