Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Gennady Sokolovsky
    Отрубить ХВОСТ по самую шею.У мигрантов начал...
  • Gennady Sokolovsky
    А раньше что - "машинка не работала" или не знали, как машинка включается???????????????У мигрантов начал...
  • Александр Рус
    лучше не брать отпечатки пальцев у ишаков,а отрубать их вообще по шеюУ мигрантов начал...

В России прикроют все "шопы" и "лаунжи"? Жёсткий закон сведёт на нет порочную моду

В России прикроют все "шопы" и "лаунжи"? Жёсткий закон сведёт на нет порочную моду

Царьград Petrov Sergey/Globallookpress В России прикроют все "шопы" и "лаунжи"? Новый жёсткий закон сведёт на нет порочную моду, заметил Алексей Канаев.

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Комментарии
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Наталия
И без медкомиссии ясно, что широкое использование иностранных словечек является следствием наличия а субъекта комплекса собственной неполноценности и всеобъемлющего преклонения перед Западом. Им  кажется, что так они выглядят умнее и, как сейчас говорят, круче.
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11 час.
Владимир Алтайцев
слово  shop  на  немецком языке  читается  как жоп.  а  мне не  хочется  заходить в  жопу.
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8 час.
TB
TYuButenko Butenko
полностью согласна с авторами законопроекта.
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7 час.

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