Магнитные бури с 13 по 19 января 2025 года: актуальный прогноз на неделю Ирэн ОрлонскаяМагнитные бури прогнозируются на 16 и 19 января, и эксперты предполагают, что их интенсивность может достигнуть уровня G4.
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