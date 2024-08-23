Московское «Динамо» оштрафовано на 140 тысяч рублей за выбежавшего на поле болельщика

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московское «Динамо» по итогам матча 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) на 140 тысяч рублей за выбежавшего на поле болельщика.