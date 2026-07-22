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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дацюк о любимом партнере на льду: «Было много хороших игроков, но больше получалось с Зеттербергом»

Олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк назвал Хенрика Зеттерберга любимым партнером по команде.

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