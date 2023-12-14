Объем мирового рынка блокчейн-игр к 2030 году достигнет $614 млрд

Согласно последнему анализу от Fortune Business Insights, прогнозируется внушительный рост объема глобального рынка игр, базирующихся на технологии блокчейн, который по оценкам достигнет показателя в $614 миллиардов в течение ближайших семи лет.
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