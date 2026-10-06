Tom Hardy Starred As The Male Lead In A TV Adaptation Of A Classic Gothic Romance

Before his great success in Mad Max: Fury Road and the Venom series, Tom Hardy starred as the lead in a TV adaptation of a classic gothic romance.
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