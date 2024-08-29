Субсидию на оплату ЖКУ могут оформить в Москве семьи участников СВО

Семьям участников СВО помогут оформить субсидию на оплату ЖКУ в Москве Участники специальной военной операции (СВО) в Москве имеют право на льготы, позволяющие им оплачивать лишь половину стоимости содержания жилого помещения и аренды, а также взноса на капитальный ремонт.