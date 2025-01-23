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Царьград

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Доброволец из Перми четыре дня полз по болоту в своё расположение. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Доброволец из Перми четыре дня полз по болоту в своё расположение. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Военнослужащий во время атак ВСУ прятался за телами погибших товарищей и молился за каждого из них.Ещё одну историю чудесного спасения рассказал военнослужащий СВО, который отправился в зону боевых действий добровольцем из Пермского края.

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