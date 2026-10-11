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Владимирские новости

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Во Владимирской области отменён режим беспилотной опасности

Во Владимирской области отменён режим беспилотной опасности

Режим опасности ввели после ночной атаки на Владимир, повреждений зданий не избежать, но пострадавших нет.

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