В Турции археологи раскрыли загадку жертвоприношений подростков на древнем кладбище

На археологическом кладбище Башур-Хойюк, расположенном в провинции Сиирт в Турции, исследователи обнаружили, что подростки стали жертвами ритуальных жертвоприношений в рамках обрядов, проведенных местной общиной между 3100 и 2800 годами до нашей эры.