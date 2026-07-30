Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 541 подписчик

Армия США нанесла новые удары по Ирану (ВИДЕО)

Армия США нанесла новые удары по Ирану (ВИДЕО)

Армия США нанесла новые удары по Ирану — кадры ночного налёта. CENTCOM сообщил, что удары нанесены по району ирано-иракской границы, по острову Кешм в Ормузском проливе, иранским городам Бандар-Аббас и Бушер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
надо бы штаб этого сенткома в макдиле побеспокоить персам...
Ответить
1 м.