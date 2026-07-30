Армия США нанесла новые удары по Ирану (ВИДЕО)

Армия США нанесла новые удары по Ирану — кадры ночного налёта. CENTCOM сообщил, что удары нанесены по району ирано-иракской границы, по острову Кешм в Ормузском проливе, иранским городам Бандар-Аббас и Бушер.
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